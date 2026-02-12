LA SECRETARÍA DE AMBIENTE CONCRETÓ UNA NUEVA VENTA DE CARTÓN PRENSADO

En la jornada de este miércoles 11 de febrero se llevó adelante una nueva venta de cartón prensado. Una vez completada la carga, se procedió a su correspondiente comercialización, fortaleciendo el circuito local de reciclado.

Este trabajo minucioso es realizado por el personal de la Secretaría de Ambiente, que diariamente desarrolla tareas de selección, clasificación y prensado de cartón para su posterior reutilización. Desde la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU) se trabaja de manera constante en la recuperación de materiales reciclables como plásticos, latas, aluminio y cartón, los cuales luego son comercializados.

Esta labor no solo representa un beneficio ambiental 🌎, sino también un aporte significativo para la comunidad, ya que permite retirar de la vía pública grandes volúmenes de residuos que, sin su correcta recolección y tratamiento, se convertirían en un importante factor contaminante para la ciudad.

La Secretaría de Ambiente continúa trabajando de manera sostenida en la gestión responsable de los residuos, fortaleciendo las políticas de cuidado ambiental y promoviendo una ciudad más limpia y sustentable 🌱.

En esta oportunidad, se retiraron de la ciudad 20.060 Kg de cartón, contribuyendo así a la reducción del impacto ambiental y al fortalecimiento del circuito de reciclado ♻️.

Acompañaron está actividad la Secretaria de Ambiente Mónica Sosa y el coordinador del PTRSU Daniel Nuske

