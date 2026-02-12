CONTROLAN LA SITUACION MIGRATORIA DE 28 PERSONAS EXTRANJERAS EN CHACO

Control de personas extranjeras.

Este miércoles, el Ministerio de Seguridad del Chaco intensificó los controles migratorios en distintas localidades del interior, a través de un operativo conjunto entre la División Información de Personas Extranjeras y la Dirección Nacional de Migraciones (Delegación Corrientes).

El despliegue se realizó en Machagai, Quitilipi, Presidencia Roque Sáenz Peña, Charata y Villa Ángela, donde se procedió a la identificación de 28 ciudadanos extranjeros de diversas nacionalidades, entre ellas china, colombiana y boliviana.

Desde la cartera de Seguridad destacaron que estas acciones son para fortalecer el cumplimiento de la legislación migratoria y garantizar el orden y la convivencia en todo el territorio provincial.

Asimismo, adelantaron que los operativos continuarán en los próximos días en otras localidades del interior.

RESULTADO EN CHARATA

En Charata se detectó que una ciudadana extranjera poseía residencia precaria vencida, configurándose una infracción a la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871 . Se procedió a su formal notificación, conforme lo establece la normativa vigente.

Para consultas o información vinculada a personas extranjeras, la comunidad puede comunicarse al 362 438-5406 o dar aviso a la Policía del Chaco.