RESISTENCIA UN AUTO SE INCENDIÓ EN VILLA GHIO

Esta tarde, personal de la Comisaría Décima Capital intervino ante el incendio de un automóvil en la intersección de Juan Manuel de Rosas y pasaje Palamedi, en el barrio Villa Ghio.

De inmediato acudieron al lugar dotaciones de Bomberos de la Policía del Chaco junto a Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar el fuego rápidamente.

El vehículo, un Volkswagen Pointer, habría sufrido un desperfecto eléctrico que originó las llamas. No se registraron personas lesionadas.

