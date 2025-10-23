QUITILIPI AGENTES RECUPERARON UN MOTOR DE AGUA ROBADO, DURANTE UN ALLANAMIENTO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El operativo se llevó a cabo por orden del juzgado de garantías de Sáenz Peña y colaboración de otras unidades.

Este mediodía, efectivos de la Comisaría local en conjunto con División Cuerpo de Operaciones Motorizadas y Comisaria Colonia Aborigen, realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio San Cayetano, en el marco de una causa por supuesto hurto.

El procedimiento contó con la supervisión del equipo Fiscal N° 4 a cargo del Dr. Gustavo Rafael Valero y arrojó resultado positivo, ya que se logró recuperar un motor centrífugo color verde que había sido denunciado como sustraído.

Durante el operativo, la persona que reside en el lugar no se encontraba presente, por lo que se debió forzar el ingreso conforme a la orden judicial.

