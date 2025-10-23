CINCO MUERTOS TRAS BRUTAL CHOQUE E INCENDIO DE DOS CAMIONES Y TRES AUTOS EN LA PANAMERICANA, A LA ALTURA DE CAMPANA

Cinco personas murieron este jueves luego de un importante choque entre dos camiones y tres autos en el kilómetro 73 de la autopista Panamericana, a la altura de Campana, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Según fuentes policiales, un camión que provenía desde Rosario perdió el control en su mano, se cruzó de carril e impactó de lleno contra otro vehículo de gran porte, provocándose un incendio.

A raíz del choque, dos autos quedaron involucrados y terminaron debajo de los camiones. Hay cinco personas muertas confirmadas y varios heridos.

Hay un caos de tránsito en la Panamericana y trabajan en el lugar personal policial, bomberos, y Defensa Civil con un operativo de desvío, asistencia a las víctimas y control del incendio.

El siniestro ocurrió pasado el mediodía e involucró a dos camiones de carga: uno transportaba verduras y el otro llevaba un contenedor cerrado. Ambos quedaron envueltos en llamas producto de la colisión luego de que uno de ellos se cruzara de carril a raíz de que el conductor perdiera el control.

La columna de humo hizo intransitable la autopista y dos autos y un utilitario chocaron. Uno de ellos quedó aplastado por la carga del camión.