CON MÚLTIPLES OBRAS, SECHEEP ROBUSTECE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL INTERIOR PROVNCIAL

Autoridades de la empresa energética recorrieron proyectos que se ejecutan en Río Muerto, Los Frentones, Pampa del Infierno, Concepción del Bermejo, Avia Terai y Napenay. Son nuevas líneas de media y baja tensión, subestaciones transformadoras e infraestructura general que benefician a miles de familias, colegios, jardines de infantes y barrios.

A paso firme, el Gobierno provincial a través de SECHEEP ejecuta múltiples obras de mejoramiento general de la infraestructura eléctrica en el interior chaqueño, con el objetivo de elevar la calidad de la prestación del servicio de cara al próximo verano. En ese marco, las autoridades de la empresa energética visitaron y fiscalizaron los trabajos en la red que se llevan a cabo en Río Muerto, Los Frentones, Pampa del Infierno, Concepción del Bermejo, Avia Terai y Napenay.

“Siguiendo las directivas del gobernador (Leandro Zdero) estamos realizando tareas a lo largo y ancho del territorio provincial, atendiendo las necesidades de la gente con el objetivo de poder brindar un buen servicio a todas las familias chaqueñas”, señaló el presidente de Secheep, José Bistoletti, quien, junto al vocal de la empresa Germán Perelli, recorrió localidades ubicadas en la zona norte de la ruta 16, donde llevan a cabo múltiples trabajos en la red eléctrica.

Con una inversión importante, son múltiples las obras ejecutadas en las seis localidades (Río Muerto, Los Frentones, Pampa del Infierno, Concepción del Bermejo, Avia Terai y Napenay). “Entre otras cosas, se construyeron líneas de media y baja tensión, se montaron nuevas subestaciones transformadoras, hubo extensión de redes a colegios, jardines de infantes, barrios y zonas donde antes no había. Además, se repotenciaron áreas donde la baja tensión afectaba a cientos de familias”, enumeró Perelli.

Recorrida y trabajos en cada localidad

Los directores de Secheep, junto al gerente zonal Roberto Ruiz y el equipo de trabajo, recorrieron y visitaron las obras ejecutadas. En la primera etapa, la comitiva estuvo acompañada por el subsecretario de Municipios, Marcelo Barrios; y la intendenta de Pampa del Infierno Glenda Seifert.

En Río Muerto, primer lugar visitado, Secheep ejecutó tres proyectos para mejorar la tensión energética en diferentes sectores de la localidad. Los trabajos abarcaron la construcción de redes de media tensión, la colocación de un transformador de 250 KVA, habilitación de salidas en baja tensión, cabina de comando de alumbrado público, etcétera. Cerca de allí, en Los Frentones, se inició la construcción de líneas eléctricas y una subestación transformadora para mejorar el suministro en los barrios Sur y San Cayetano.

Ya en Pampa del Infierno, los funcionarios estuvieron en el barrio Santa Marta donde se concretó la extensión de 700 metros de una línea de media tensión y una nueva subestación transformadora para brindar suministro al jardín de Infantes Nº 255, que albergar a niños del barrio La Primavera y aledaños.

“La del jardín de infantes es una obra muy anhelada, esperada y necesaria para la comunidad, que llena de emoción a todos”, señaló la intendenta Seifert. “Este trabajo forma parte de los compromisos asumidos y cumplidos por el gobernador Leandro Zdero y Secheep”, agregó la jefa comunal.

Además, en Pampa del Infierno, Secheep concretó la iluminación del acceso del barrio San Carlos desde el barrio La Bolsita, construyendo más de 620 metros de líneas de baja tensión y colocando 15 luminarias de led, y cabinas de comando para el alumbrado existente sobre estructuras de hormigón. También se readecuaron líneas de media tensión y se cambiaron postes de maderas y colocaron columnas de hormigón.

Seguidamente, en Concepción de Bermejo recorrieron los trabajos que se ejecutan para mejorar el suministro eléctrico en varias manzanas del barrio Raúl Maldonado, beneficiando a unas 200 familias. La obra abarca la construcción de 250 metros de línea de media tensión, más de 3.000 metros de líneas aéreas de baja tensión y una subestación transformadora con un equipo de 250 KVA.

En dicha localidad, Secheep también concretó el mejoramiento del suministro en la zona de la Municipalidad, la plaza, el hospital y el barrio Centro, donde se montó una nueva subestación transformadora y salidas y líneas de baja tensión.

En Avia Terai, la empresa energética mejoró el servicio en la zona del colegio secundario Nº 27 “Malvinas Argentinas” donde se concretó un nexo en media tensión y el mejoramiento de la red de baja tensión. Para ello se construyeron líneas de media en 13,2KV, redes de baja y una subestación con un transformador de 250 KVA. Esta obra, se suma a los trabajos para elevar la calidad del suministro en los barrios Centro e Itatí.

Finalmente, en Napenay, junto al intendente Juan Javier Ayala, los directores de Secheep recorrieron las obras energéticas que se llevan a cabo en ocho manzanas de la parcela 27, donde se construyeron más de 420 metros de línea de media tensión, se montó una subestación con un equipo de 250 KVA y más de 1.600 metros de líneas de baja.

“Esta obra, beneficiará en forma directa a más de 50 familias, y deja la red en condiciones para otras más que se podrán sumar”, señaló el intendente Ayala. “Estamos agradecidos a las autoridades y al personal de Secheep y especialmente al gobernador (Leandro Zdero) quienes tienen una mirada especial con nuestra localidad”, concluyó.

