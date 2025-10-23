LULA DA SILVA CONFIRMÓ QUE BUSCARÁ LA REELECCIÓN EN BRASIL
El presidente buscará un cuarto mandato. Las elecciones están previstar para el 4 de octubre de 2026.
Luiz Inacio Lula da Silva confirmó este jueves que irá por su reelección como presidente de Brasil.
Con Jair Bolsonaro condenado a 27 años por golpismo y a solo cuatro días de cumplir 80 años, el presidente brasileño aseguró que buscará su cuarto mandato en las elecciones generales del 4 de octubre de 2026.
En medio de una dura disputa con Donald Trump por las sanciones arancelarias aplicadas contra Brasil, Lula da Silva dijo que está «preparado» para gobernar otros cuatro años. De ser reelegido, dejaría el poder con 85 años.
«Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil. Mi mandato termina a finales de 2026, pero estoy preparado para disputar otras elecciones», afirmó en Yakarta durante una rueda de prensa conjunta con su par de Indonesia, Prabowo Subianto.
Lula, de visita oficial en ese país asiático, cumplirá 80 años el lunes próximo.