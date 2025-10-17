RESISTENCIA SECUESTRAN ELEMENTOS EN UN ALLANAMIENTO POR HOMICIDIO CON ARMA DE FUEGO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Incautaron teléfonos y cartuchos.

En el marco de una causa por “homicidio calificado por el uso de armas de fuego”, personal de la División Delitos Contra las Personas llevó a cabo tres allanamientos este viernes 17 de octubre a las 10 en distintos puntos de la ciudad de Resistencia.

La investigación se originó el pasado 15 de octubre a las 17:00, cuando se reportó un desorden con arma de fuego en el Pasaje Duvivier y Fortín Rivadavia. En el lugar se halló sin vida a Gastón Emanuel Salinas, de 25 años, víctima de un ataque armado.

Los procedimientos se realizaron en tres domicilios, uno por la avenida Lisandro de la Torre y Fortín Tapenaga, se secuestró un teléfono celular Motorola G13 gris. Otro por Juan de Dios Mena Nº 2100 aproximadamente, se incautaron tres teléfonos celulares, además de un cartucho calibre 9mm y otro de 50mm.

En tanto en el tercer domicilio no se obtuvo resultados positivos.

