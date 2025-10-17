RESISTENCIA ABANDONÓ UNA MOTO Y ESCAPÓ AL VER A LA POLICÍA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La motocicleta es una Motomel Skua Xtreme 125 y están investigando su procedencia.

El hecho ocurrió cerca de las 11:15 de este viernes, cuando el personal realizaba recorridas preventivas por avenida Mac Lean y calle 2 de Febrero. En ese momento, los agentes observaron a un hombre a bordo de una motocicleta Motomel Skua Xtreme 125, conduciendo a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas entre los vehículos.

Los efectivos iniciaron un seguimiento controlado hasta la intersección de calle Fray Capelli y Marcos Paz, donde el ciudadano abandonó el rodado y huyó.

La motocicleta fue secuestrada y trasladada a la unidad, donde se realizará la investigación para establecer su procedencia.

