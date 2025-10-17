RESISTENCIA: DEMORARON A UN CIUDADANO CON PEDIDO DE APREHENSIÓN POR VIOLENCIA DE GÉNERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La causa estaba activa desde el año 2019.



Este jueves por la noche, efectivos de la División Caminantes demoraron este a un hombre que tenía un pedido de aprehensión por una causa de “Supuestas Amenazas con Arma en Contexto de Violencia de Género”.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 19:50, en la intersección de avenida San Martín y Ameghino, durante un procedimiento de prevención e identificación de personas.

En ese lugar, los agentes identificaron a un hombre de 43 años, quien al ser verificado en el sistema SiGeBi arrojó resultado positivo, registrando una causa activa desde el 22 de noviembre de 2019.

Tras confirmarlo con el personal de Antecedentes Personales, el ciudadano fue trasladado a la Comisaría Undécima de Resistencia.

