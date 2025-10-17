MACHAGAI ROMPIÓ UNA VIDRIERA PARA ROBAR VARIOS OBJETOS: YA ESTÁ DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un set de mate, gorras y un par de sandalia fue lo que robó.

Esta mañana un hombre de 31 años denunció en la Comisaría local el robo de objetos tras romper la vidriera de su local comercial ubicado sobre la calle Maipú.

Inmediatamente personal del servicio externo, luego de tareas investigativas lograron el secuestro de los elementos robados, además de la aprehensión de un joven de 29 años quien se encontraba comercializando lo sustraído en el barrio Quinta 50.

Finalmente la fiscalía en turno dispuso que el detenido permanezca en la dependencia policial a la espera de una decisión judicial.

