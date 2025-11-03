RESISTENCIA RECUPERARON UNA MOTO DESARMADA Y ESCONDIDA EN UNA ZONA BOSCOSA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la Comisaría Sexta Metropolitana lograron recuperar partes de una Keller en avenida Urquiza al 4000 aproximadamente.

El hecho fue denunciado el 1 de noviembre por una mujer de 40 años, quien había informado el presunto robo de su motocicleta Keller 110 desde su domicilio en Villa Marín. Durante las tareas de investigación, esta tarde alrededor de las 16, el personal de la Comisaría Sexta recibió información sobre la posible ubicación de partes de una moto escondidas en una zona boscosa de avenida Urquiza al 4000.

De inmediato, los agentes se dirigieron al lugar y hallaron varias piezas correspondientes al rodado buscado, tales como el cuadro, motor, asiento, tanque de combustible, guardabarros y amortiguadores.

Las partes fueron secuestradas y trasladadas a la unidad para su resguardo, mientras la investigación continúa para dar con los presuntos autores.

