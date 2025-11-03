EN LAS SEIS CIRCUNSCRIPCIONES HABRÁ ASUETO JUDICIAL EL 14 DE NOVIEMBRE

El viernes 14 de noviembre habrá asueto judicial en las seis circunscripciones del Poder Judicial del Chaco con motivo del día de la empleada y el empleado judicial tal como lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia en el punto primero del acuerdo 3.792/25.

La decisión se tomó en virtud que el 16 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de la creación de la Confederación Judicial Argentina en 1952. En aquella ocasión se reunieron en Catamarca los representantes gremiales de distintas provincias, en lo que significó la constitución de la primera agrupación judicial argentina. En mayo de 2011, a través de la ley 26.674, el Congreso de la Nación lo declaró ?Día del trabajador judicial argentino?.