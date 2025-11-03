RESISTENCIA JUECES DE EJECUCIÓN PENAL CONSTATARON MEJORAS EN COMPLEJO PENITENCIARIO VI

Los jueces de ejecución penal de Resistencia: Jorge Lataza y Ligia Duca comprobaron las reformas edilicias realizadas en el Complejo Penitenciario VI que, tal lo señalaron, «cambiaron para bien el desempeño diario de las personas privadas de su libertad allí alojadas».

Las obras en la casa de pre-egreso destinada a personas adultos mayores y con discapacidad incluyeron incremento en la provisión de agua potable (que pasó de 3.000 a 12.000 litros), instalación de termotanques, reparación de sanitario, cocina y tendido eléctrico.

La visita tuvo lugar en el marco de lo establecido en el artículo 208 de la ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad y los magistrados estuvieron acompañados por el jefe de unidad, Mario Ramírez, personal a su cargo y Sebastián González, secretario del juzgado.