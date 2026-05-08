Con esta medida, las autoridades pretenden lograr un doble objetivo: aplacar la oposición inicial que generó su recepción entre las autoridades del archipiélago, inquietas por recibir a pasajeros que han navegado con un brote de hantavirus a bordo; y garantizar que se minimizan los riesgos, tanto para la población local como aquellos especialistas que colaboren en el dispositivo de recepción y traslado de los pasajeros.

Así las cosas, los pasajeros solo abandonarán el navío una vez hayan sido evaluados por los especialistas y cuando estén listos los aviones en el aeropuerto de Tenerife Sur para repatriarlos a sus países de origen, aclaró Clavijo al término de una reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García.

Personal de salud regresa del crucero MV Hondius en el puerto de Praia, Cabo Verde. AFP via Getty Images

Posteriormente, quedará gestionar el traslado de los catorce españoles que van a bordo. Para ellos, el Gobierno de España ha planificado trasladarlos a Madrid con un avión militar “especialmente medicalizado, con las medidas de seguridad necesarias para que no haya ningún tipo de contagio”, explicó este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles.

¿Cuarentena obligatoria?

Una vez lleguen a la capital española, serán llevados directamente al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, un hospital militar situado en el suroeste de la ciudad y en el que se prevé que observen varios días de cuarentena.

Ahora bien, la duda es si esta debe ser o no obligatoria. Robles señaló que este aislamiento es voluntario y que deberán firmar un consentimiento informado, dado que eso representará quedarse en el centro hospitalario militar durante varios días.

Pero ante la atención que despierta esta situación y el temor a que se produzca algún contagio, desde el Ministerio de Sanidad dejan entrever la posibilidad de recurrir a recursos legales ante la posibilidad de que alguno de los retornados decida no cumplir con ella.

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“Tenemos las herramientas legales en base a una ley, la ley orgánica de 1986 […] que prevé estas situaciones para proteger a la población”, aseguró García en una entrevista concedida este jueves a “La Hora de la 1”, de Televisión Española.

No obstante, mostró su esperanza de no tener que recurrir a ella, convencida de que “son lo suficientemente responsables y tienen el sentido común suficiente como para hacerse cargo de la evaluación de su propia salud, y también del respeto y cuidado de la salud de la población”.

Lo que todavía no han terminado de definir es qué tan largo será este período de cuarentena. Para definirlo tendrán en cuenta el período de incubación del hantavirus, informó García, que se sitúa alrededor de 45 días. La duda es si para este cómputo tendrán en cuenta los días que el pasaje tomará para llegar a Tenerife. “Eso es lo que tenemos que determinar en función también de lo que nos digan, de cómo han estado de aislados en el barco, si han tenido alguna medida de aislamiento”, añadía.

Posible aislamiento

Dentro de este esquema, el gobierno español contempla varias posibilidades. Entre otras, que alguno de los catorce españoles que lleguen al hospital Gómez Ulla terminen desarrollando síntomas de hantavirus. Esto es porque, tal y cómo recordaron desde la Organización Mundial de la Salud este jueves, el período de incubación es de seis semanas y eso puede llevar a que se detecten casos más adelante.

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Si eso ocurriera, el Gómez Ulla cuenta con una Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN), compuesta de 7 camas de hospitalización separadas entre sí para permitir el aislamiento completo de pacientes con sospecha o confirmación de Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo.

Una unidad que está situada en la planta 22 del edificio y que se creó varios años atrás a raíz de la detección de un caso de ébola en octubre de 2014, vinculado de forma secundaria a la epidemia de Enfermedad por Virus Ébola en África Occidental declarada en agosto de ese mismo año.

Su detección motivó la creación de una red de unidades de este estilo en algunos hospitales españoles para realizar el abordaje adecuado de casos vinculados a enfermedades infecciosas de alto riesgo.