LUIS PECHE “PRESENTA DENUNCIA PENAL POR PUBLICACIONES OFENSIVAS EN REDES SOCIALES”

En la mañana del 6 de mayo de 2026, un reconocido profesional de la ciudad de Juan José Castelli radicó una denuncia formal ante la División Investigaciones local por una serie de publicaciones difundidas en redes sociales que, según manifestó, lesionan su honor y reputación personal.

La presentación fue realizada por Luis Alberto Peche, odontólogo de 67 años, quien aseguró haber tomado conocimiento de contenidos publicados en el perfil de Facebook denominado “MasChaco”. Según consta en la denuncia, allí se habría viralizado un video tipo “Reels” acompañado de comentarios ofensivos y acusaciones que el denunciante calificó como falsas y difamatorias.

De acuerdo al relato brindado ante las autoridades policiales, las publicaciones incluyeron imágenes de su persona y expresiones vinculadas a su desempeño laboral y a una presunta “operación política”, situación que —afirmó— afectó gravemente su imagen pública y su buen nombre.

Peche señaló además que una publicación realizada el pasado 5 de mayo llevaba como título principal “AVANZA LA OPERACIÓN POLÍTICA CONTRA SANDER”, donde nuevamente se utilizaba su fotografía junto a comentarios que consideró injuriantes. Por este motivo, solicitó que se investigue la identidad de los responsables de las publicaciones y que se avance judicialmente conforme corresponda.

La denuncia quedó radicada en la División Investigaciones de Castelli, dependiente del Departamento de Investigaciones Complejas Interior, y desde allí se informó que se requerirá colaboración al Departamento de Cibercrimen de la ciudad de Resistencia, especializado en delitos informáticos y rastreo digital.

El denunciante acompañó capturas de pantalla de las publicaciones cuestionadas y manifestó su intención de impulsar acciones penales por los delitos que pudieran configurarse a partir de los hechos denunciados.

La causa quedó sujeta a investigación para determinar el origen de las publicaciones y establecer eventuales responsabilidades.

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