LA OMS PIDIO QUE ARGENTINA VUELVA A INTEGRAR EL ORGANISMO

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a Argentina que reconsidere su decisión de salir del organismo debido al brote de hantavirus en el crucero que zarpó desde Ushuaia .

El Ministerio de Salud le respondió a la Organización Mundial de la Salud que «Argentina tiene capacidad sanitaria, técnica y decisión política para proteger la salud de la población». En el escrito, desestimaron el regreso como miembro de la entidad, lo que había sido solicitado por el director Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En el marco de la crisis sanitaria producida por el ascenso a nueve casos confirmados de hantavirus en el crucero MV Hondius, la máxima autoridad del organismo se refirió a los gobiernos del presidente Javier Milei y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que también abandonó la organización.

En el pedido, Ghebreyesus señaló: «Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener».

Sin embargo, la carte del ministro Mario Lugones indicó que Argentina «sostiene la cooperación internacional cuando corresponde, incluso sobre el vínculo técnico con la Organización Panamericana de la Salud en el ámbito regional, sin resignar la potestad de definir sus propias decisiones sanitarias». «No necesita pertenecer a la OMS para trabajar con otros países», sostuvo.

«Ante los casos de hantavirus reportados en el buque MV Hondius, el Ministerio mantiene activo el monitoreo epidemiológico preventivo, sostiene el intercambio de información con otros países y trabaja junto a las jurisdicciones para reconstruir el recorrido de los primeros casos. Hasta el momento, no se identificaron hechos asociados en el país», expresó.

«Esta situación demuestra que la cooperación técnica no exige subordinación política. La OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina», dijo.

«Nuestra posición no cambia. La salud de los argentinos se defiende con gestión, capacidad técnica y decisiones propias. Los organismos internacionales, financiados por todos, que respaldaron medidas sanitarias ruinosas y nunca revisaron seriamente sus errores, deberían explicar sus fracasos antes de pretender imponerle condiciones a un país soberano«, afirmó.