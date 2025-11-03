Salen a la luz nuevos videos del megaoperativo contra el narcotráfico en Río de Janeiro

En las últimas horas se conocieron nuevos videos del megaoperativo en Río de Janeiro contra el grupo criminal Comando Vermelho. Las imágenes, dignas de una película bélica, fueron tomadas desde la perspectiva de drones y cámaras instaladas en los uniformes de los policías que participaron del enfrentamiento.

La operación en los complejos Alemao y Penha duró casi 18 horas durante las cuales los policías se enfrentaron cuerpo a cuerpo contra integrantes del grupo criminal. En medio del fuego cruzado, las fuerzas de seguridad avanzaron entre zonas boscosas y comunidades, venciendo las innumerables barricadas improvisadas para dar con los sospechosos.

Las imágenes muestran un escenario de guerra feroz en medio de la favela, con agentes sorteando los obstáculos y protegiéndose en medio de las construcciones precarias. También pueden verse planos de efectivos heridos. Entre los 121 muertos hay cuatro policías que cayeron en enfrentamientos con delincuentes que estaban fuertemente armados, vestidos con chalecos antibalas o ropa de camuflaje.

Uno de los cuatro policías fallecidos en el operativo fue el sargento Cleiton Serafim Gonçalves, del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE). Las cámaras lo muestran auxiliando al cabo Oliveira – cuyo nombre no fue revelado -, herido en el muslo izquierdo en la zona de mata del Alemao.

Las cámaras que por obligación deben llevar los policías de Río Janeiro grabaron todo tipo de situaciones durante varias horas. Sin embargo, varias grabaciones se perdieron por diferentes motivos.