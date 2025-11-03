LA SELECCIÓN ARGENTINA SUB 17 LO DIO VUELTA Y VENCIÓ 3-2 A BÉLGICA EN SU DEBUT EN EL MUNDIAL DE QATAR
El equipo dirigido por Diego Placente comenzó la Copa del Mundo con una gran remontada. Tulián, Jainikoski y Esquível marcaron los goles del triunfo argentino ante Bélgica por el Grupo D.
El debut mundialista no fue sencillo para la Albiceleste, que comenzó el encuentro con imprecisiones y dificultades para controlar el ritmo impuesto por Bélgica. Sin embargo, la primera alegría llegó a los 36 minutos del primer tiempo, cuando Ramiro Tulián aprovechó un rebote en el área y marcó con un derechazo potente el 1-0 parcial. El conjunto argentino parecía dominar, pero en la última jugada de la etapa inicial De Kimpe aprovechó una distracción defensiva y empató el partido para los europeos.
En el complemento, Bélgica volvió a golpear. A los 15 minutos, Stan Naert puso el 2-1 tras una jugada confusa dentro del área argentina. Sin embargo, el equipo de Diego Placente no se resignó y mostró carácter. Con presión alta y decisión, la Argentina revirtió el resultado en apenas tres minutos: a los 25, Facundo Jainikoski marcó el empate, y a los 28, Felipe Esquível selló el 3-2 definitivo que desató la alegría nacional.
Lo que viene para la Albiceleste
Con este triunfo, la Selección Argentina Sub 17 suma sus primeros tres puntos en el Grupo D del Mundial de Qatar y ahora se prepara para enfrentar a Túnez y Fiyi en las próximas jornadas. El objetivo es claro: avanzar de ronda y mantener viva la ilusión de consagrarse en la categoría juvenil.
Cómo llegan Argentina y Bélgica a este duelo
El conjunto nacional llega a esta cita con grandes expectativas. Luego del subcampeonato logrado por la Sub-20 en Chile, Placente vuelve a liderar a un seleccionado juvenil con un plantel que combina talento local y proyección internacional. Argentina, que nunca logró consagrarse campeona mundial en la categoría, intentará romper ese maleficio con un plantel que promete fútbol y carácter.
Dentro de las figuras destacadas aparecen Thomas De Martis, delantero de Lanús, y Jerónimo Gómez Mattar, mediocampista de Newell’s, quienes serán parte del eje ofensivo del equipo. Además, el técnico sorprendió con la inclusión de dos futbolistas con experiencia europea: José Castelau, arquero del Real Madrid, y Can Armando Güner, delantero surgido en las inferiores del Borussia Mönchengladbach.
El desafío no será sencillo. Bélgica llega con la confianza en alza tras alcanzar las semifinales del Campeonato Europeo Sub 17, dejando en el camino a potencias como Inglaterra y República Checa. Los mediocampistas Jordy Mokio (Ajax) y Nathan De Cat (Anderlecht) son las principales cartas del conjunto europeo, que buscará imponer su físico y velocidad ante un rival de juego más técnico.
Para la Albiceleste, será el inicio de un camino cargado de ilusión en tierras qataríes, donde los juveniles buscarán dejar una huella y confirmar que el futuro del fútbol argentino sigue en buenas manos.
Argentina vs. Bélgica: probables formaciones para el debut del Mundial Sub-17
- Argentina: José Castelau; Misael Zalazar, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Santiago Espíndola; Ramiro Tulián, Felipe Pujol, Can Güner; Thomás De Martis. DT: Diego Placente.
- Bélgica: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Bob Browaeys.
Argentina vs. Bélgica: otros datos
- Hora: 11:45.
- Estadio: Cancha 2 – Aspire Zone (Doha).
- Árbitro: Rustam Lutfullin (UZB).
- TV: DSports y TV Pública.