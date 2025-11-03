La Selección Argentina Sub 17 lo dio vuelta y venció 3-2 a Bélgica en su debut en el Mundial de Qatar

Cómo llegan Argentina y Bélgica a este duelo

El conjunto nacional llega a esta cita con grandes expectativas. Luego del subcampeonato logrado por la Sub-20 en Chile, Placente vuelve a liderar a un seleccionado juvenil con un plantel que combina talento local y proyección internacional. Argentina, que nunca logró consagrarse campeona mundial en la categoría, intentará romper ese maleficio con un plantel que promete fútbol y carácter.

Dentro de las figuras destacadas aparecen Thomas De Martis, delantero de Lanús, y Jerónimo Gómez Mattar, mediocampista de Newell’s, quienes serán parte del eje ofensivo del equipo. Además, el técnico sorprendió con la inclusión de dos futbolistas con experiencia europea: José Castelau, arquero del Real Madrid, y Can Armando Güner, delantero surgido en las inferiores del Borussia Mönchengladbach.

El desafío no será sencillo. Bélgica llega con la confianza en alza tras alcanzar las semifinales del Campeonato Europeo Sub 17, dejando en el camino a potencias como Inglaterra y República Checa. Los mediocampistas Jordy Mokio (Ajax) y Nathan De Cat (Anderlecht) son las principales cartas del conjunto europeo, que buscará imponer su físico y velocidad ante un rival de juego más técnico.

Para la Albiceleste, será el inicio de un camino cargado de ilusión en tierras qataríes, donde los juveniles buscarán dejar una huella y confirmar que el futuro del fútbol argentino sigue en buenas manos.

Argentina vs. Bélgica: probables formaciones para el debut del Mundial Sub-17

Argentina: José Castelau; Misael Zalazar, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Santiago Espíndola; Ramiro Tulián, Felipe Pujol, Can Güner; Thomás De Martis. DT: Diego Placente.

José Castelau; Misael Zalazar, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Santiago Espíndola; Ramiro Tulián, Felipe Pujol, Can Güner; Thomás De Martis. Bélgica: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Bob Browaeys.

Argentina vs. Bélgica: otros datos