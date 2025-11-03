El enigmático mensaje de Chiqui Tapia que desató rumores sobre un cruce con un reconocido relator

Hasta el momento, ni Tapia ni Closs se pronunciaron públicamente sobre el tema, por lo que el origen y destino del mensaje siguen siendo un misterio que mantiene en vilo al mundo del fútbol. Sin embargo, las palabras del mandatario no fueron tan bien recibidas por los hinchas que vienen siendo críticos con la forma de llevar adelante el ente madre del fútbol argentino más allá de todos los títulos conseguidos en su gestión.