ANSES: LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA ACCEDER AL BONO DE $70.000 EN NOVIEMBRE
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Los titulares de la ANSES pueden acceder a un bono de $70.000 extra, siempre que cumplan con las condiciones fijadas por el organismo previsional.
Quiénes cobran el bono de ANSES
Con el aumento y el bono adicional, la jubilación mínima en noviembre llegará a $333.052,70, sumando el refuerzo de $70.000, totalizando $403.052,70. Las prestaciones sociales vinculadas también se actualizarán según la nueva movilidad. Este bono está destinado a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Los requisitos necesarios para acceder al bono
El requisito para acceder al bono de ANSES cambió: el tope para cobrar el monto completo se fijó en $333.150,65. Quienes superen ese haber recibirán un refuerzo proporcional, manteniéndose el valor máximo en $70.000.
Calendario de pagos de noviembre
- Documentos terminados en 0: lunes 10 de noviembre.
- Documentos terminados en 1: martes 11 de noviembre.
- Documentos terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.
- Documentos terminados en 3: jueves 13 de noviembre.
- Documentos terminados en 4: viernes 14 de noviembre.
- Documentos terminados en 5: lunes 17 de noviembre.
- Documentos terminados en 6: martes 18 de noviembre.
- Documentos terminados en 7: miércoles 19 de noviembre.
- Documentos terminados en 8: jueves 20 de noviembre.
- Documentos terminados en 9: viernes 21 de noviembre. Esta fecha está sujeta a cambios por el día no laborable con fines turísticos.
Jubilados con haberes mayores a la mínima
- Documentos terminados en 1 y 2: lunes 24 de noviembre. Esta fecha puede cambiar por el feriado de la soberanía nacional.
- Documentos terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre.
- Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre.
- Documentos terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre.
- Documentos terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre.