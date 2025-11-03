ANSES: los requisitos necesarios para acceder al bono de $70.000 en noviembre

jubilados tendrán un incremento en sus haberes durante noviembre, según confirmó la ANSES, que también actualizó los criterios para acceder al bono extra. El organismo previsional aclaró que quienes perciban sus pagos por cuenta bancaria recibirán el depósito junto con el salario mensual, respetando el calendario oficial según la terminación del DNI, del 0 al 9.

Este ajuste busca garantizar que los beneficiarios puedan disponer de los fondos sin demoras, un punto clave para planificar gastos, sobre todo cerca del feriado en ANSES.

Quiénes cobran el bono de ANSES Con el aumento y el bono adicional, la jubilación mínima en noviembre llegará a $333.052,70, sumando el refuerzo de $70.000, totalizando $403.052,70. Las prestaciones sociales vinculadas también se actualizarán según la nueva movilidad. Este bono está destinado a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

La ANSES garantiza que los depósitos se realicen en la fecha habitual, siguiendo el calendario por terminación de DNI, un alivio clave antes del feriado en ANSES.

Los requisitos necesarios para acceder al bono El requisito para acceder al bono de ANSES cambió: el tope para cobrar el monto completo se fijó en $333.150,65. Quienes superen ese haber recibirán un refuerzo proporcional, manteniéndose el valor máximo en $70.000.