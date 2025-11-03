RESISTENCIA CONVOCATORIA PARA ADOPTAR JUNTOS A UNA HERMANA Y UN HERMANO

Está abierta la convocatoria a personas dispuestas a adoptar a dos hermanos juntos: una adolescente de 13 años y otro de 15 años para brindarles un ambiente familiar de amor, alegría, contención y respeto.

La adolescente cursa séptimo grado y espera ansiosa su viaje de fin de curso a Carlos Paz. Le encanta jugar al fútbol y ama los animales.

El varón cursa segundo año de la escuela secundaria. Es colaborador, espontáneo y comunicativo. Juega al fútbol, comenzó a tomar clases de computación y le gusta el rap.

Ambos gozan de buena salud integral, son muy unidos y manifestaron el deseo de integrarse juntos a una familia los ame, les brinde seguridad y respete su historia de vida.

Las personas interesadas en asumir este compromiso pueden comunicarse con el Registro Centralizado de Adoptantes (0362-4453870/73, internos 166 y 167) o el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 2 de Resistencia (03624-453879 de 7 a 13 en días hábiles. O bien escribir a los correos electrónicos registroadoptantes@justiciachaco.gov.ar o juzfamilia2.rcia@justiciachaco.gov.ar.