CAYO EN LA LIGURIA UN PRESUNTO NARCO QUE LLEVABA MESES PROFUGO

Un hombre con pedido de captura por una causa vinculada al narcotráfico fue detenido este jueves, en el barrio La Liguria de Resistencia , tras un operativo realizado por efectivos de la División Microtráfico Metropolitana .

El procedimiento se concretó en la intersección de calle Brown y avenida Firpo, mientras personal policial realizaba recorridas preventivas en la zona.

Según informaron fuentes policiales, los agentes identificaron a un hombre cuyas características coincidían con las de un sospechoso investigado por comercialización de estupefacientes. Al advertir la presencia policial, intentó escapar a pie, aunque fue alcanzado y reducido a pocos metros.

El jefe de la Policía del Chaco , Fernando Romero , afirmó: «Cayó Verón Jr., narco que causa terror en Villa Itatí».

Tras la detención, los efectivos verificaron sus datos en el sistema SiGeBi y confirmaron que tenía un pedido de aprehensión vigente emitido el 11 de marzo por la Fiscalía de Investigación Antidrogas N°1 , a cargo de Andrea Natalia Lovey Pessano .

La investigación se originó el pasado 28 de febrero, cuando personal policial allanó una vivienda ubicada en Pasaje Humaitá, domicilio del ahora detenido. En aquel operativo se secuestraron 65 envoltorios de cocaína con un peso total de 18,2 gramos, además de 65 mil pesos en efectivo y un teléfono celular iPhone.

En esa ocasión, otro hombre fue detenido, mientras que el principal investigado logró escapar y permaneció prófugo hasta este jueves.

Luego de su captura, la Justicia ratificó la detención del sospechoso, quien fue trasladado a Medicina Legal y posteriormente alojado en una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía Antidrogas.