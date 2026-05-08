RFESISTENCIA: EXPLOTO UN TRANSFORMADOR Y PROVOCO UN INCENDIO EN UN JARDIN DE INFANTES

Este jueves por la noche, alrededor de las 20.10, personal policial acudió hasta el Jardín N° 43 de Resistencia, ubicado por avenida 9 de Julio al 3197, donde se produjo un incendio.

Una mujer llamó al 911, dando cuenta del incendio de un trasformador en el lugar.

Un móvil de la División Patrulla Preventiva corroboró lo informado, solicitando colaboración en el lugar, ya que el incendio se propagó y se estaba prendiendo fuego un sector del Colegio de Nivel Secundario «Pablo Ricchieri».

Acudieron efectivos del Departamento Bomberos y se dio aviso al jefe de turno de la Comisaría Jurisdiccional.

Asimismo, acudieron operarios de Secheep, abocándose a tareas específicas en conjunto con personal de Bomberos.

Por fortuna, no hubo personas lesionadas hasta el momento, solo daños materiales.

Según las primeras informaciones, el foco ígneo se habría originado a raíz de un desperfecto eléctrico que provocó el estallido de un equipo, generando rápidamente la propagación de las llamas hacia un sector del establecimiento educativo