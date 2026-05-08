LA FIFA OFICIALIZO LA CANCION DEL MUNDIAL 2026

La FIFA oficializó a la canción «Dai, Dai» como himno del Mundial 2026. Shakira será la encargada de darle voz. Será lanzada el 14 de mayo .

En el video, grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y un pantalón corto azul, como el uniforme de Brasil, y con varias pelotas junto con un grupo de bailarines mientras canta unos fragmentos de «Dai Dai». El tema también contaría con la colaboración del cantante nigeriano Burna Boy.

De esta forma, Shakira hace su cuarta canción mundialista, luego de «Waka Waka (Esto es África)» (Sudáfrica 2010), «La La La» (Brasil 2014) y «Hips Don»t Lie – Bamboo Mix» (Alemania 2006).