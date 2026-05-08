EL PRONOSTICO SE CUMPLIO A RAJATABLA Y LA TEMPERATURA BAJO ABRUTAMENTE

Tras la llegada del frente sur que se venía anunciando, se produjo el cambio de tiempo y la temperatura descendió drásticamente en la región. Así, si bien hay probabilidad de algunas tormentas fuertes para las próximas horas en Resistencia y alrededores, las condiciones comenzaron a mejorar, y se espera nubosidad en disminución a partir de este viernes, con varios días de ambiente frío a fresco.

En detalle, para este viernes se prevén chaparrones por la madrugada, cielo parcialmente nublado por la mañana, y algo nublado por la tarde-noche, con vientos leves del sur. La temperatura oscilará entre 10 grados de mínima y 19 de máxima.

Asimismo, para el sábado se anuncia cielo algo a parcialmente nublado, y vientos leves del sudeste, con un piso térmico de 8 grados y un techo de 16.

En tanto, para el domingo se anticipa tiempo bueno, con cielo despejado, y ambiente frío a fresco, con 7 grados de temperatura mínima y 18 de máxima.

Por último, para el lunes, el SMN pronostica similares condiciones, con cielo despejado, y con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 21.