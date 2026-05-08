CASO NAHUA: DOMICILIARIA PARA CODAZZI POR ENCUBRIMIENTO Y SUSTRACCION DE MENORES

La Justicia de Corrientes resolvió no hacer lugar al pedido de prisión preventiva formulado por la fiscalía contra José Alejandro Fernández Codazzi, quien se encuentra imputado por los delitos de encubrimiento agravado y sustracción de menores en grado de partícipe necesario en concurso real.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución N.º 180, dictada el 7 de mayo de 2026 en la ciudad de Esquina, en el marco del Legajo Judicial 22329/26 (LIF 140433/26).

El magistrado, doctor Jorge Gustavo Vallejos, hizo lugar a una medida de coerción menos gravosa planteada por la defensa y ordenó el arresto domiciliario del imputado hasta la realización del juicio. La medida deberá cumplirse en la vivienda, ubicada en la ciudad de Esquina.

Además, la resolución impuso una serie de condiciones y controles:

Realización de un informe socioambiental sobre el domicilio y las personas que habitan allí

Colocación de un dispositivo de geolocalización electrónica

Controles periódicos, sucesivos y sorpresivos dos veces por semana

Intervención del Servicio Social Forense y de personal policial de la Comisaría Primera de Esquina.

El fallo también ordenó comunicar la medida a distintos organismos provinciales y nacionales, entre ellos, la Jefatura de Policía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad y el Registro Nacional de Reincidencia.