SECHEEP SE SUMA A LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LA ZONA DEL SEGUNDO ACUEDUCTO

Este miércoles, Secheep programó trabajos para optimizar la red de distribución y acompañar la futura puesta en servicio del nuevo Centro de Distribución N°32.

En el marco de las obras vinculadas al Segundo Acueducto del Interior Chaqueño, Secheep realizará este miércoles 5 de noviembre una serie de trabajos programados de readecuación eléctrica en la zona de la nueva planta potabilizadora de Barranqueras. Las tareas apuntan a fortalecer la infraestructura de distribución eléctrica y preparar el sistema para acompañar la próxima habilitación del Centro de Distribución N°32 (CD32).

Obras para mejorar la red eléctrica

Las cuadrillas de Secheep ejecutarán la readecuación de una línea de 13,2 kV, que alimenta a los transformadores de la planta nueva, y el tendido de un nuevo cable de 33 kV desde el CD32 hacia ese punto.

También se realizarán trabajos sobre los distribuidores 120 y 124, reemplazando tramos de línea y adecuando estructuras con nuevas columnas de hormigón, en función de la magnitud del sistema.

Corte programado sin impacto en usuarios

Las tareas se desarrollarán durante aproximadamente 8 horas, con un corte programado exclusivo para la planta nueva del Segundo Acueducto.

No habrá afectación en el servicio de energía para los usuarios en general, ni para la planta vieja, que continuará funcionando con normalidad.

Si bien el plazo previsto es de ocho horas, se estima que los trabajos podrían finalizar alrededor de las 13 horas.

Estas intervenciones se realizan en coordinación con Sameep, y se enmarcan en el plan de obras eléctricas que lleva adelante Secheep para fortalecer la infraestructura que acompaña al Segundo Acueducto.

