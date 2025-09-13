RESISTENCIA: RECUPERARON MOTOPARTES DE UNA MOTO ROBADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El personal de la Comisaria Decima secuestró las motopartes en Villa Ghio, tras ser abandonadas por dos sujetos.

Cerca de las 22, en la intersección de avenida Lavalle y calle 18. Personal del servicio externo de la Comisaría Décima mientras patrullaba por la zona, sorprendió a dos sujetos que manipulaban una moto en la vía pública. Al notar la presencia policial, ambos escaparon en distintas direcciones, dejando abandonadas las piezas.

Luego de inspeccionar, procedieron al secuestro de plásticos y motopartes de una motocicleta Guerrero Trip 110 cc color gris.

Minutos después, detectaron que en la Comisaría Segunda Metropolitana había sido radicada una denuncia por la sustracción de una motocicleta Guerrero Trip de similares características, que damnificada a un hombre de 51 años.

Intervino la Fiscalía de Investigación Penal N° 6, quien dispuso la entrega de las motopartes a los propietarios una vez acreditada la titularidad.

