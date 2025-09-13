PRESIDENCIA ROCA: SECUESTRAN MERCADERÍA DE CONTRABANDO EN UN OPERATIVO RURAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino el personal de la Sección Rural Colonia Alcalá. Sucedió sobre la ruta provincial N° 3 y ruta provincial N° 30.

Efectivos de la Sección Rural Colonia Alcalá, dependiente del Departamento de Seguridad Rural General San Martín, secuestraron mercaderías de contrabando durante un control vehicular realizado en la noche del viernes.

El procedimiento se concretó alrededor de las 22:05, en la intersección de ruta provincial N° 3 y ruta provincial N° 30, en el marco de un operativo de control. Allí interceptaron una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 43 años. Al inspeccionar la carga, constataron que transportaba: dos cubiertas R14 y 2 cubiertas R16, un horno eléctrico, 12 tápers plásticos de distintos colores, 12 pares de sandalias y 12 pares de ojotas de goma y ropa interior masculina y femenina. Además, de diversos artículos de bazar de vidrio, plástico y aluminio.

El conductor no contaba con la documentación correspondiente ni aval aduanero.

En consecuencia, se dio intervención a la Administración Nacional de Aduanas – Barranqueras, y se notificó al infractor de la causa por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415).

