ESTA MADRUGADA: RECUPERAN BICICLETA ROBADA A ADOLESCENTE EN BARRANQUERAS

El personal del Servicio Externo de la Comisaría Puerto Vilelas restituyó el rodado a una joven de 14 años.

Cerca de las 00:50, la madre de la adolescente denunció que su hija se desplazaba por las calles Tatane y Leandro N. Alem, en Barranqueras, cuando un hombre la interceptó a pie y le quitó la bicicleta, para luego escapar. Con esta información, los efectivos iniciaron la investigación.

Horas más tarde, mientras patrullaban, los efectivos del Servicio Externo divisaron a un sujeto con una bicicleta de similares características en la intersección de avenida Castelli y calle Nicolás Acosta. Al notar la presencia policial, el hombre abandonó el rodado y huyó entre las malezas. Tras constatar que las numeraciones coincidían con la denuncia, la bicicleta fue secuestrada y devuelta a la joven. Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría Tercera de Barranqueras, según la jurisdicción correspondiente.

