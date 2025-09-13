DIPUTADOS: ES OFICIAL LA CONVOCATORIA PARA RECHAZAR LOS NUEVOS VETOS DE JAVIER MILEI
Los diputados llamaron a votar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que sacaría del default a las universidades nacionales; y el de la Emergencia Pediátrica.
Había sido sancionado en el Senado el 22 de agosto pasado con 62 votos a favor y apenas ocho rechazos de senadores libertarios y macristas.
En el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, contemplaba la actualización automática de salarios según la inflación, fondos para infraestructura, becas y fortalecimiento académico, además de un aumento progresivo de la inversión estatal en educación, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.