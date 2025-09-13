LOS PUMAS VENCIERON A AUSTRALIA EN UN FINAL DRAMÁTICO Y SUEÑAN A LO GRANDE EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP

Los Pumas derrotaron 26-28 a los Wallabies de Australia en Sídney. En un partido intenso y sufrido hacia el final del segundo tiempo, los argentinos consiguieron una revancha en el Rugby Championship, luego de la agónica derrota hace una semana en Townsville.

El juego dejó sensaciones encontradas. Durante la mayor parte del partido, Los Pumas dominaron a gusto a su rival. Sin embargo, en los últimos 20 minutos, el encuentro entró en zona de descontrol y el triunfo argentino, que parecía seguro, estuvo en peligro hasta el mundo momento.

Julián Montoya anotó el único try de Los Pumas. (Foto: Prensa UAR).

A puro esfuerzo y transpiración: victoria clave para Los Pumas

Los argentinos llegaron al partido, disputado durante la madrugada de este sábado, con la urgencia de ganar. Por su parte, los australianos tenían la chance de encadenar otra victoria. El resultado de esta búsqueda fue un choque más intenso que el anterior.

Los Pumas ofrecieron un primer tiempo sólido y este rendimiento se vio reflejado en el marcador. El equipo argentino se fue con ventaja de 19-7. Esa diferencia se construyó sobre la velocidad del equipo, junto con una correcta circulación de la pelota y la marca atenta hacia el rival.

Aunque era una ventaja amplia, la superioridad fue tal que pudieron sacar aún más diferencia. Pero no lograron aprovechar algunas chances claras, mientras los australianos resistían cuanto podían. La sensación fue que el local estaba dominado por el visitante, para satisfacción de los cientos de argentinos que se presentaron en el Allianz Stadium de Sídney.

Este escenario de superioridad recordó al del pasado sábado. En aquella oportunidad, al comienzo del segundo tiempo, Los Pumas perdieron un punto de intensidad, mientras los australianos hicieron ajustes clave para igualar el pulso. ¿Ocurrió lo mismo en esta ocasión? No, al menos no tan pronto.

El susto del segundo tiempo

Durante el complemento, el equipo dirigido por Felipe Contepomi sostuvo los principios que mostró en el primer tiempo. Solo quedó, como un pendiente, lograr reflejar ese dominio en el marcador para ahorrarse sufrir más de lo debido, como terminó ocurriendo.

Argentina dominó la mayor parte del partido, aunque su falta de acierto le complicó el encuentro hacia el final. (Foto: Prensa UAR).

Su control, hacia el minuto 60, se fue difuminando. Australia creció. Generó chances, Los Pumas lucieron un punto de fatiga y la ventaja se fue reduciendo. En ese contexto, Los Wallabies tuvieron la pelota en varias oportunidades y Argentina cometió descuidos que complicaron el cierre del partido.

A falta de un minuto para cerrar el encuentro, Australia se puso 24-28. Fue posible por un polémico try convalido, pese a que el último pase de la acción fue hacia adelante. Aunque estuvo cerca de completar otra remontada, Argentina resistió los últimos intentos.

Aunque Los Pumas lamentaron las oportunidades perdidas, se llevaron la victoria, sostenida en los penales anotados por Santiago Carreras, quien acertó ocho patadas para sumar 23 tantos. Es un triunfo que alivia el malestar ocasionado por el partido anterior; un logro fundamental, con tramos de superioridad notables, ante un oponente contra el que pelea el sexto puesto del ranking del World Rugby Championship.

Posiciones y próximos partidos de Los Pumas en el Rugby Championship

Los Pumas jugarán las últimas dos fechas ante los Sprinboks, actuales campeones del mundo, que este sábado vencieron a los All Blacks (43-10), de visitante en Wellington. El equipo de Felipe Contepomi jugará primero en la ciudad de Durban, el sábado 27 de septiembre, y una semana más tarde lo hará de local en Twickenham, Londres.

La Selección argentina ocupa el cuarto puesto en el Rugby Champioship con nueve puntos, a dos del líder Australia (11), con Sudáfrica y Nueva Zelanda entre medio con 10 unidades.

El camino de Los Pumas en el Rugby Championship

Tras ganar a los All Blacks y a los australianos en su cancha, Los Pumas sumaron su segunda victoria en el Championship. (Foto: Instagram/@lospumasarg).

El seleccionado argentino llegó a este partido con dos derrotas y un triunfo en el torneo.

Cayó ante los All Blacks en Córdoba, se tomó revancha en Vélez y luego sufrió la derrota agónica frente a Australia en Townsville. Con esta victoria, su récord quedó igualado a dos.

Fixture de Los Pumas en el Rugby Championship 2025