RESISTENCIA PROCEDIMIENTO POLICIAL TRAS LA RETENCIÓN DE UN HOMBRE VINCULADO A UN HURTO

El hecho sucedió en el barrio Don Santiago.

Efectivos de la Comisaría Decimotercera intervinieron en un procedimiento que permitió demorar a un hombre señalado como presunto autor del robo de una bicicleta.

El hecho había sido denunciado horas antes, cuando una persona dejó a su hijo en una escuela del barrio Don Santiago y, al salir, constató que desconocidos habían sustraído la bicicleta del menor.

A partir de tareas de recorridas en la zona, el personal policial detectó un grupo de vecinos que tenía reducido a un hombre, sindicado como el presunto autor. Ante esta situación, los agentes intervinieron para resguardar su integridad física y lo trasladaron para su revisión médica, siendo luego

conducido a la dependencia policial.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el involucrado fue notificado de la causa y quedó a disposición de la justicia.

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