LAS BREÑAS SECUESTRARON UNA CAMIONETA CON PEDIDO DE CAPTURA POR UNA CAUSA DE ESTAFA

Intervino personal de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial de Charata.

Durante un control de rutina realizado sobre la Ruta Nacional N° 89, efectivos de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial de Charata lograron secuestrar una camioneta que presentaba un pedido activo desde hacía más de un año.

El procedimiento tuvo lugar a la altura del kilómetro 228, en jurisdicción de Las Breñas. Allí, los operadores viales interceptaron el paso de una camioneta marca Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 41 años.

Al momento del control, los agentes verificaron el dominio del vehículo a través de la plataforma del Ministerio de Seguridad, obteniendo un resultado positivo: el rodado registraba pedido de secuestro desde el 21 de octubre de 2024, en el marco de una causa por “Supuesta Estafa”.

Ante esta situación, la camioneta fue trasladada a la Comisaría de Las Breñas, donde quedó a disposición de la magistratura interviniente para continuar con las diligencias correspondientes.

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