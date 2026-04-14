CHARATA: INICIARON LAS REUNIONES DEL CONSEJO PASTORAL PARA FORTALECER EL TRABAJO DE LAS IGLESIAS

En la ciudad de Charata, se llevó a cabo el inicio de las reuniones del Consejo Pastoral local con el objetivo de articular y fortalecer el trabajo que las instituciones religiosas desarrollan en toda la provincia.

El encuentro contó con el acompañamiento del coordinador de Cultos, Pablo Paredes, el intendente de la ciudad, Rubén Rach y la senadora nacional Silvana Schneider junto a pastores de la localidad, en esta primera instancia de diálogo y organización.

Durante la jornada, se destacó que desde la Coordinación de Culto de la provincia se impulsa un proceso de regularización y fortalecimiento de las instituciones religiosas. En este sentido, se remarcó la posibilidad de acceder a la personería jurídica religiosa de manera gratuita y sin intermediarios, una política que busca acercar el Estado a las iglesias y garantizar igualdad de acceso a derechos para todas las organizaciones.

Asimismo, se recordó que la provincia del Chaco se convirtió en la primera del país en gestionar directamente este tipo de registros, lo que permite agilizar los procesos administrativos y facilitar la regularización institucional de las entidades religiosas.

En este marco, los presentes expresaron su agradecimiento al gobernador Leandro Zdero por su predisposición y por reconocer el rol fundamental que cumplen las iglesias en el acompañamiento social en cada comunidad.

Finalmente, desde la Coordinación de Culto informaron que se continuará brindando herramientas y asesoramiento para que las iglesias puedan acceder a la documentación correspondiente, asegurando su acreditación formal de manera gratuita, ágil y accesible

Relacionado