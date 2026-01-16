RESISTENCIA: PERSONAL DE BOMBEROS EVACUO A UNA FAMILIA ATRAPADA POR LAS INCLMENCIAS CLIMATICAS

Personal de la División Bomberos Resistencia intervino este viernes por la tarde en un operativo de rescate y evacuación de personas afectadas por las intensas lluvias registradas en la ciudad.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 14 de la tarde de este viernes, en el barrio La Rubita, donde se constató que varias calles se encontraban completamente inundadas.

Por disposición de la superioridad, se comisionó un móvil de la unidad con personal de la Sección Rescate y Salvamento, quienes, mediante la utilización de un kayak identificado policialmente, equipo de neoprene y elementos de seguridad, lograron acceder a un domicilio donde una familia se encontraba aislada a causa de la inundación.

En el lugar se procedió al rescate y evacuación de tres menores de edad, junto a sus padres. Los menores fueron trasladados en kayak, con chalecos salvavidas, recorriendo aproximadamente 300 metros hasta alcanzar tierra firme, garantizando en todo momento su integridad física.

Asimismo, se hizo presente personal de la Municipalidad de Resistencia, quienes dispusieron el resguardo provisorio del grupo familiar en la Escuela N° 319 “Juan Manuel Rossi”, del barrio La Liguria.

Finalizada la evacuación, el personal interviniente colaboró con el traslado de pertenencias de primera necesidad desde el domicilio afectado hacia el establecimiento educativo mencionado, para su posterior entrega a la familia

Relacionado