COTE LAI: UN HOMBRE PERDIO LA VIDA AL VOLCAR CON SU CAMIONETA

Sucedió esta siesta en Ruta Provincial N° 13 Kilometro 40 aproximadamente, sentido ascendente.

A eso de las 14:40, el personal de la comisaría local, llego al lugar y encontró en la banquina una camioneta Renault Kangoo, color gris, la cual estaba volcada.

En su interior, hallaron a un ciudadano el cual no presentaba signos vitales de acuerdo a lo expresado por el médico del hospital que se acercó en ambulancia.

Seguido a ello, procedieron al traslado del cuerpo del conductor, identificado como Miguel Ángel Ramírez de 44 años estimativamente a Resistencia, para que se le practique la autopsia correspondiente en el IMCIF.

En tanto, el auto permanece en resguardo en la unidad actuante.-

Relacionado