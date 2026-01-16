EL GOBIERNO CONFIRMÓ CUÁNDO VUELVEN LAS CLASES Y EN QUÉ FECHA ARRANCAN LAS VACACIONES DE INVIERNO: ASÍ QUEDÓ EL CALENDARIO ESCOLAR 2026

El Gobierno nacional confirmó el calendario escolar 2026: a través de una serie de reuniones entre el Ministerio de Capital Humano y los gobiernos de las distintas jurisdicciones, se dieron a conocer todas las fechas para el año.

Este documento oficial es la pieza fundamental para que los padres, alumnos y docentes planifiquen el ciclo lectivo con antelación. El objetivo principal de este nuevo esquema es que todas las provincias cumplan con un mínimo de 190 días efectivos de clases, tal como lo establece la normativa vigente en el país.

La planificación del calendario educativo presenta variaciones según la región, lo que permite adaptar la actividad académica a las realidades de cada provincia. De esta manera, el inicio, los recesos y el final del año escolar tendrán fechas diferenciadas que los ciudadanos deben conocer para organizar sus agendas personales y profesionales.

¿Cuándo comenzarán las clases?

El regreso a las aulas ocurrirá de forma gradual en las distintas provincias del país. Santiago del Estero será la primera jurisdicción en abrir sus puertas el próximo 18 de febrero. Poco después, el 23 de febrero, será el turno de Chubut, Jujuy y San Luis. El cronograma continuará el 24 de febrero con Tierra del Fuego, mientras que el 25 de febrero comenzarán las clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Mendoza, Neuquén y Santa Cruz.

El resto de las jurisdicciones iniciará su actividad el 2 de marzo. En este grupo mayoritario se encuentran las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

¿Cómo serán las vacaciones de invierno?

Las vacaciones de invierno para este año se organizan en tres grandes bloques para facilitar el movimiento turístico y el descanso de la comunidad educativa. El primer grupo tendrá su descanso del 6 al 17 de julio e incluye a las provincias de Córdoba, Jujuy, Mendoza, Entre Ríos, San Luis, San Juan y Santa Fe.

El segundo bloque para el receso invernal será del 13 al 24 de julio. Las jurisdicciones que integran este periodo son Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Finalmente, el último grupo tendrá sus vacaciones del 20 al 31 de julio, donde se encuentran la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco.

¿Cuándo finalizan las clases?

La finalización de las clases también mostrará diferencias sutiles entre las provincias. La primera en cerrar sus puertas será Formosa, el 17 de diciembre. La gran mayoría de las jurisdicciones, entre las que se encuentran CABA, Córdoba, Santa Fe y Jujuy, terminarán el ciclo el 18 de diciembre.

Las últimas provincias en finalizar sus actividades académicas serán Buenos Aires, Mendoza y Misiones, que irán hasta el 22 de diciembre. Por su parte, La Pampa tendrá el cierre más tardío del país el día 23 de diciembre. Con estas fechas, se asegura que cada región alcance la meta de días de clases estipulada por el gobierno nacional para el año 2026.

