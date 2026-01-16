VILLA RIO BERMEJITO:EFECTIVOS LOGRARON RECUPERAR DOS MOTOCICLETAS

Personal de la Comisaría de Villa Río Bermejito, junto a efectivos de Investigaciones Complejas, esclarecieron un hecho de hurto ocurrido en la localidad y recuperaron dos motocicletas vinculadas a la causa.

La investigación permitió identificar al presunto autor, un menor de edad, a partir del análisis de registros de cámaras de seguridad.

Tras tareas investigativas, se recuperó una motocicleta denunciada como sustraída, hallada oculta en una zona rural oculta entre las malezas y se secuestró de forma voluntaria un segundo rodado relacionado con otro hecho no denunciado.

En el caso de menor vinculado a la causa se dio intervención el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia, disponiendo la entrega del menor a sus familiares, conforme a las actuaciones de rigor.

