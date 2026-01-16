REPARACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DAÑADAS POR RAYOS

La Municipalidad de Juan José Castelli, a través de la Coordinación de la Sala de Monitoreo y la secretaria de Obras Públicas, llevó adelante la reparación de cámaras de seguridad que resultaron dañadas por la caída de rayos durante las lluvias registradas el fin de semana pasado 🌧️⚡.

Las cámaras de seguridad cumplen un rol fundamental en la protección de las personas y los bienes, ya que permiten prevenir, monitorear y esclarecer hechos delictivos o accidentes, brindando respuestas rápidas y precisas en situaciones críticas ⏱️. Por ello, es indispensable que estos equipos se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento.

Desde el área se destacó que el sistema de videovigilancia es clave en puntos estratégicos de la ciudad, contribuyendo al resguardo de la seguridad y la tranquilidad de los vecinos 🏙️🤝.

En ese sentido, el personal municipal realiza de manera permanente tareas de mantenimiento, control y reparación de los equipos, los cuales se encuentran expuestos a inclemencias climáticas y a otros factores que pueden afectar su correcto desempeño.

