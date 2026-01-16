EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ CASTELLI AVANZA EN LA PUESTA EN VALOR DE INSTITUCIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS

En la jornada de este miércoles 14 de enero, personal de la Secretaría de Obras Públicas llevó adelante tareas de mantenimiento y pintura en distintas instituciones y espacios representativos de la ciudad, reafirmando el compromiso municipal con el cuidado de la infraestructura pública.

En primer lugar, se realizaron trabajos en el «Centro de Abordaje de las Violencias de Género», un edificio de gran importancia social para la comunidad. La intervención incluyó tareas de pintura y puesta en valor, con el objetivo de iniciar el año con instalaciones más cómodas, seguras y adecuadas para la atención y el acompañamiento de quienes allí concurren 🤝💙.

Asimismo, el personal de Obras Públicas trabajó en la pintura y restauración de la escultura ubicada en el ingreso a la ciudad, que representa el crisol de razas con el que se forjó esta ciudad próspera y pujante. Esta acción busca preservar un símbolo identitario y fortalecer el aspecto visual de uno de los puntos más emblemáticos de acceso a Juan José Castelli 🏛️✨.

De esta manera, el Municipio continúa interviniendo de forma sostenida para mantener en condiciones las instituciones públicas, mejorando los espacios comunes y fortaleciendo el patrimonio urbano en beneficio de toda la comunidad 🌱🏘️.

