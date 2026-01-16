Enfermeros de guardia registraron a un «nene fantasma» que recorría el hospital de madrugada: casi mueren del terror

En esta oportunidad, la escena tiene lugar en el hospital de Veracruz, en México, donde un grupo de médicos y enfermeros atraviesa una situación espeluznante mientras descansa tras una cirugía exitosa.

El video, que circula con fuerza en TikTok, refleja cómo las experiencias paranormales son capaces de aterrorizar a todos por igual, y cuando menos se lo esperan.

La filmación pertenece a la Unidad de Medicina Familiar N.º 51 del IMSS, en Acayucan. Allí, el personal sanitario se encuentra en un momento de distensión cuando la cámara registra algo que rompe la normalidad del ambiente. La veracidad de estos fenómenos siempre genera controversia, pero el impacto visual de este registro en particular logra que nadie quede indiferente.

Los detalles de la secuencia a la madrugada

El evento ocurre cerca de las 3 de la madrugada, un horario que suele asociarse a este tipo de relatos de misterio. Según los testimonios que acompañan la difusión del material, los médicos charlan en los pasillos cuando una figura espectral de color negro cruza al final del corredor. La silueta se desplaza con velocidad de un ala a la otra del edificio, ante la mirada atónita de los testigos.

En la grabación se observa a los doctores en un estado de tranquilidad inicial hasta que el compañero que sostiene el teléfono advierte sobre la presencia extraña. La tensión aumenta en segundos cuando el grupo intenta comprender qué es esa mancha oscura que camina por un sector donde no hay más pacientes ni personal circulando.

Reacciones y ruidos inexplicables dentro del hospital

La situación no termina con el simple avistamiento de la figura. El video registra cómo los profesionales buscan refugio en una habitación cercana al quirófano para protegerse de lo desconocido. En ese instante, el miedo se apodera de todos cuando una de las mesas del lugar se mueve de manera brusca sin que nadie la toque.

Los usuarios de las redes sociales mantienen una postura dividida sobre el origen del video. Mientras algunos sostienen que es un fenómeno real y contundente, otros sugieren que la escena está armada por los propios protagonistas. Lo cierto es que la criatura paranormal abandona el lugar sin dejar ningún rastro físico, dejando solo el registro digital como prueba del susto.

