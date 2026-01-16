TRAS DOS SEMANAS, VOLVIO A IZARSE LA BANDERA EN LA CASA ROSADA, PERO SE ROMPIO
La bandera argentina había sido retirada por tareas de reparación en el mástil. Sin embargo, usuarios en redes sociales denuncian que está rota.
El mástil averiado se encuentra frente al acceso principal de la Casa Rosada, justo detrás del monumento al General Manuel Belgrano y, por su ubicación, es considerado uno de los más importantes del país.
Imágenes compartidas en redes sociales muestran el momento en el que se llevaron a cabo los arreglos en altura sobre la parte superior del mástil. Al parecer, los problemas no se presentaron sobre el fuste sino sobre las poleas, los ganchos o la asta.
Si bien el arreglo se terminó durante el miércoles, otros videos compartidos en la red social X en las últimas horas mostraron a la bandera flameando nuevamente, pero con una rotura en la parte inferior y otra parte enganchada a la polea superior.