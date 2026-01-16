TRAS DOS SEMANAS, VOLVIO A IZARSE LA BANDERA EN LA CASA ROSADA, PERO SE ROMPIO

Luego de dos semanas sin flamear por una rotura en el mástil, la bandera argentina volvió a izarse en la Plaza de Mayo. El símbolo patrio tuvo que ser retirado debido a las tareas de reparación que se extendieron más de lo previsto.

La ausencia de la bandera nacional sorprendió a todos los que pasaban por Plaza de Mayo. Una situación similar se había divisado en el mástil ubicado en lo alto de la fachada de la Casa Rosada. Ambas habían sido retiradas de su lugar el pasado 2 de enero.

Con el paso de los días, a través de las redes sociales, varios usuarios expresaron su malestar ante la ausencia de la bandera y la tardanza en terminar los arreglos, que se extendieron durante casi dos semanas.

trabajos de reparación que, por motivos que se desconocen, se extendieron más de lo previsto. Luego de más de trece semanas sin flamear, la bandera nacional volvió a izarse en los mástiles tanto de la Casa Rosada y como de la Plaza de Mayo. Desde el 2 de enero, el símbolo patrio había sido retirado debido aque, por motivos que se desconocen,

El mástil averiado se encuentra frente al acceso principal de la Casa Rosada, justo detrás del monumento al General Manuel Belgrano y, por su ubicación, es considerado uno de los más importantes del país.