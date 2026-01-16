EL FUERTE TEMPORAL AFECTO DECENAS DE LOCALIDADES

El fuerte temporal afectó a decenas de localidades en el interior provincial

El último reporte de las 7 de la mañana, informa las zonas afectadas.



Debido a la a la gravedad del fenómeno climático en el interior provincial, se informa que todos los servicios se encuentran afectados.

A continuación, se detallan las localidades que permanecen con el servicio eléctrico interrumpido según el último reporte de las 07:00:

ASÍ SE ENCUENTRAN LAS CALLES DE LA CAPITAL TRAS LA LLUVIA DE ESTA MADRUGADA

UNA FUERTE TORMENTA SE PRECIPITÓ EN FRÍAS ESTA MADRUGADA

-Zona Termas de Río Hondo: Amicha, Barrialito, Chauchilla, La Cañada y El Churqui.

-Zona El Charco / Pozo Hondo: El Charco, Pozo Hondo, Rapelli, Bajo Grande, Arenal, El Fisco y El Bobadal.

-Zona La Invernada: La Invernada, Bajo Grande y Vaca Huma.

-Zona Matará: Matará y El Buen Pastor.

-Zona Quimilí / Otumpa: Quimilí, Las Tinajas, Otumpa, Tintina, Sachayoj, Quimilí Sur y Vilelas.

-Zona Fernández / Brea Pozo: Fernández, Milly y Brea Pozo (Salida Este).

-Zona Frías / San Pedro: Frías, San Pedro y Villa Guasayán.

-Zona La Banda Rural: Tramo 20 y El Barrial.

