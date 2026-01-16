QUE DICEN LAS ENCUNETRAS SOBRE LA DETENCION DE MADURO

Una encuesta revela que el 79 % de los venezolanos ve como positivo lo ocurrido con Nicolás Maduro, pero 61% teme más represión

Una encuesta nacional del Centro Nacional de Consultoría (CNC) muestra que la mayoría de los venezolanos leyó con positivo la captura de Maduro, aunque el clima está cargado de incertidumbre. El sondeo se aplicó en los 23 estados y en Caracas y revela una lectura ambivalente: alivio por el cambio y miedo por el futuro.

Las reacciones de los venezolanos, según la encuesta de la captura de Nicolás Maduro

El estudio telefónico, con una muestra de 361 personas entre el 5 y el 9 de enero, indica que el 79% valora positivamente lo sucedido y el 21% lo califica como negativo. Carlos Lemoine, presidente de negocios del CNC, aclaró que “lo ocurrido” hace referencia a la intervención de Estados Unidos.

El respaldo a la captura de Maduro fue transversal: entre jóvenes de 18 a 24 años el 80% la celebró, y el apoyo llega al 81% en los grupos de 25 a 34 y de 55 a 69 años. Incluso entre mayores de 70 el 71% considera positivo el hecho; las mujeres lo respaldan más (82% vs 75%).

Pese al respaldo mayoritario, el sondeo refleja miedo: el 61% piensa que el régimen aumentará la represión y solo el 39% confía en un mayor respeto por los derechos humanos. “La gente tiene una expectativa de que Venezuela prospere, pero tienen mucho temor de que la represión se acentúe”, dijo Lemoine.

¿Cómo prevén la situación de Venezuela en las próximas elecciones?

El 67% considera “muy importante” que haya elecciones en menos de un año. El 49% percibe que el poder lo tienen los americanos y el 43% que lo detenta el chavismo; solo el 8% ve apertura a la oposición. En intención de voto Machado registra 68%, González 14%, Delcy 9% y Maduro 8%.