LA PROVINCIA ARGENTINA QUE ESTÁ EN LA MIRA DE CHINA POR UN RECURSO VITAL Y ATRACTIVO

Cómo es el proyecto de China en la provincia de Argentina

Este proyecto es un joint-venture entre capitales chinos, canadienses y argentinos. El 46,7% de la participación accionaria está a cargo de la empresa asiática Ganfeng Lithium, el 44,8% pertenece a la canadiense Lithium Americas Corp y el 8,5% restante a la nación argentina a través de la compañía Jujuy Energía y Minería.

La fase de exploración y prospección comenzó en 2009, y las operaciones para la extracción de litio iniciaron a finales de 2018. Ese mismo año, se dio inicio a la construcción de una planta de carbonato de litio, la cual, demandó una inversión de 979 millones de dólares. La edificación de la planta tomó cinco años y tiene una capacidad de producción de 40.000 toneladas de carbonato grado batería anuales.

Según la participación accionaria de Ganfeng en este proyecto, se estima que su inversión podría ascender a aproximadamente 457 millones de dólares. Así mismo, los yacimientos contienen alrededor de 24 millones de toneladas de recursos de litio.