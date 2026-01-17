RESISTENCIA: AMENAZO DE MUERTE A SU PAREJA Y POR ESO TERMINO PRESO

Un hombre de 26 fue aprehendido tras una denuncia de su concubina.

En esta tarde de viernes a las 19, personal de la Comisaría Séptima Metropolitana aprehendió a un hombre de 26 años, denunciado por amenazas en contexto de violencia de género en Resistencia.

El procedimiento se realizó por orden del Fiscal en turno, luego de una denuncia radicada por su pareja.

Finalmente el agresor fue localizado en su domicilio de Villa Don Andres, posteriormente fue trasladado a la Comisaria para ser notificado de su causa “Supuesta Amenazas en contexto de Violencia de Genero” gracias al rápido accionar policial.

