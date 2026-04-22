MURIO JOSE MASTELLONE, EL ULTIMO HIJODEL FUNDADOR DE LA SERENISIMA

José Mastellone de La Serenísima.

Este martes se conoció la noticia de la muerte de José Mastellone, hijo del fundador de la histórica empresa láctea argentina La Serenísima.

José era el hijo menor de Antonino Mastellone y Teresa Aiello y el último de los hermanos que quedaba con vida.

Según consignaron medios locales de General Rodríguez (en donde está ubicado el Complejo Industrial Pascual Mastellone), el hombre era apodado de forma cariñosa como «el último lechero» y aún asistía de forma diaria a trabajar a la fábrica.

José se destacó por mantener una presencia activa y diaria en el Complejo Industrial Pascual Mastellone hasta sus últimos días, preservando el vínculo humano y tradicional de una marca que hoy es un actor globalizado.

Su velatorio comenzó este martes a las 9 y se extendió hasta las 12, en la localidad bonaerense. Una vez finalizado el velatorio, el cortejo realizó un «paso simbólico» por las instalaciones de la empresa para que los trabajadores puedan despedirlo, antes de dirigirse hacia el cementerio.

El fallecimiento del empresario provocó numerosos saludos, mensajes de cariño y condolencias. Los mensajes también se extendieron más allá de sus allegados y se sumaron grandes empresas del mercado, como Arcor y Danone, que recientemente adquirieron la totalidad de la compañía láctea.

LOS INICIOS DE LA SERENÍSIMA

La historia de este gigante comenzó en 1925, cuando Antonino Mastellone, inmigrante italiano de Piano di Sorrento, llegó a la Argentina con sus conocimientos en la elaboración de quesos. En 1929, fundó la empresa bautizándola como «La Serenísima», nombre inspirado en una escuadra de aviación italiana de la Primera Guerra Mundial que lanzaba panfletos pacifistas.

Lo que inició como una producción artesanal de mozzarella y ricota se transformó, bajo la dirección de la familia, en una potencia industrial. Tras la muerte de Antonino en 1952, su hijo Pascual Mastellone asumió el mando con solo 21 años, impulsando hitos como la llegada de la leche pasteurizada, el lanzamiento del yogur, el dulce de leche y la histórica sustitución de la botella de vidrio por el sachet en 1968.

A pesar de su liderazgo en el mercado, la empresa atravesó diversas crisis financieras que marcaron su destino. Desde concursos preventivos durante el gobierno de Raúl Alfonsín hasta deudas que superaron los 230 millones de dólares en 2009, la firma debió buscar alianzas estratégicas para subsistir.

La relación con Danone comenzó en 1995, mientras que Arcor ingresó al capital accionario en 2015, manteniendo un 49% de las acciones con una opción de compra total que, finalmente, se materializó este año.