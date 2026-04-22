EL SENADO AVANZA CON EL PROYECTO QUE BUSCA REGULARIZAR LA TENENCIA DE 800 MIL ARMAS DE FUEGO

Reunión plenaria de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y Justicia y Asuntos Penales del Senado, Juan Pablo Allan, director del RENAR; senadores Patricia Bullrich (LLA); Carolina Losada (UCR) y Gonzalo Guzmán Coraita (LLA). Foto: Charly Díaz Azcue / Comunicación Senado).-

Las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales del Senado avanzaron con el proyecto para regularizar la tenencia de armas y prorrogar el programa de entrega voluntaria. Los dictámenes se firmaron tras la exposición del titular del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan.

Durante su presentación, Allan cuestionó el funcionamiento actual del sistema y apuntó contra la burocracia. “La papelización del registro alejó al legítimo usuario de armas”, sostuvo. En ese sentido, explicó que la gestión busca digitalizar el sistema y facilitar el registro para quienes están dentro de la ley. “La instrucción es que cumplir sea fácil, y eso ya se refleja en las cifras”, afirmó.

El funcionario también defendió la extensión del Programa de Entrega Voluntaria de Armas por cuatro años, con el objetivo de evitar interrupciones y consolidarlo como una política de Estado. “Es una herramienta muy válida”, señaló.

En el oficialismo, la senadora Patricia Bullrich respaldó la iniciativa y puso el foco en la trazabilidad del armamento. “El arma registrada es el arma trazable. Permite identificar sus características y seguir su recorrido en casos de robo o uso delictivo”, explicó. Y advirtió: “Cuando está fuera del sistema, es un riesgo para la sociedad”.

Juan Pablo Allan, director del Registro Nacional de Armas (RENAR). Foto: Charly Díaz Azcue / Comunicación Senado).-

Bullrich vinculó además el proyecto con la situación de seguridad actual, incluidas amenazas en ámbitos escolares, y reclamó mayor adhesión de las provincias al esquema federal. “Aporta herramientas de prevención y protección para las familias”, sostuvo.

La legisladora también remarcó que el proceso de regularización requiere continuidad. “Hay armas en la irregularidad, no en la ilegitimidad. Esa distinción es central”, planteó. En esa línea, consideró que ampliar el universo de armas registradas permite mejorar el control sobre el mercado ilegal.

Qué establece el proyecto

La iniciativa, que ya tiene media sanción de Diputados desde octubre de 2024, incorpora un procedimiento simplificado para regularizar la tenencia de armas mediante una declaración virtual.

Entre los cambios, establece que quienes renueven su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento no deberán volver a acreditar idoneidad ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Reunión plenaria de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y Justicia y Asuntos Penales del Senado, Juan Pablo Allan, director del RENAR; senadoras Patricia Bullrich (LLA) y María Emilia Orozco (LLA). Foto: Senado

El texto también prorroga el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas hasta el 31 de diciembre de 2027. El plan permite entregar armas de manera anónima para su destrucción, sin consecuencias legales.

Además, fija un plazo de 360 días para que quienes tengan armas no autorizadas puedan regularizar su situación o entregarlas. Como incentivo, se prevé un pago a través de un cupón canjeable por efectivo.

El trámite se realiza de forma virtual mediante el número de serie del arma, lo que permite detectar si tiene pedido de secuestro y ponerla a disposición de la Justicia. Una vez entregada, el arma es inutilizada en el momento y luego destruida.

Desde la ANMaC aclararon que la iniciativa se centra en la tenencia legítima y no modifica el régimen de portación, que sigue restringido a fuerzas de seguridad y personal autorizado.

Según datos oficiales, se estima que hay cerca de 800.000 armas en situación irregular en la Argentina. La última prórroga del programa había sido sancionada en 2022.